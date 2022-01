Sarah Knappik hatte Corona – auch ihr Baby war infiziert

"Coronavirus ist der Teufel." – Das sagt Sarah Knappik, nachdem sie an COVID-19 erkrankt war. Auch ihre kleine Tochter hatte sich infiziert.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Knappik (35) hat sich nach längerer Funkstille bei ihren Fans auf Instagram zurückgemeldet. In ihren Instagram-Stories erklärt sie, warum es zuletzt still um sie war: Sie und ihre Tochter Marly hatten Corona!