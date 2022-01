"Markus Lanz – Amerika ungeschminkt": Wie geht es den USA ein Jahr nach Trump?

Vor einem Jahr wurde Donald Trump als US-Präsident von Joe Biden abgelöst. Es kam zu Krawallen. Wie gespalten ist das Land heute? Markus Lanz will es wissen.

Markus Lanz – Amerika ungeschminkt Reportage • 04.01.2022 • 22:15 Uhr

Ein Jahr ist es her, dass Donald Trump den Posten als US-Präsident abgeben musste. Nicht ohne Gegenwehr: Nach seiner Niederlage sprach er von Wahlbetrug; trauriger Höhepunkt war die Erstürmung des Kapitols durch einige seiner Anhänger. Seither versucht sein Nachfolger Joe Biden zwar wieder ein wenig Normalität einkehren zu lassen. Doch die Vereinigten Staaten scheinen gespaltener denn je – es sind die Nachwehen eines Prozesses, den Trump vorangetrieben hatte. Wie groß der Keil ist, der die US-Gesellschaft in bisweilen verfeindete Gruppen trennt, versucht nun die Doku "Amerika ungeschminkt" zu ergründen. ZDF-Moderator Markus Lanz begab sich dafür nach 2016 und 2017 ein drittes Mal mit Silke Gondolf auf die Reise durch ein Land der Widersprüche.

Verliefen die Spannungs- und Trennlinien in den USA einst zwischen Generationen und Landesteilen, so eine Erkenntnis des Films, beobachten wir nun einen Konflikt unversöhnlicher Weltanschauungen: Rassistische Trump-Anhänger, Verschwörungstheoretiker wie die "Q-Anon"-Gruppierungen und fundamentalistische Radikale stehen linken und liberalen Bewegungen wie "Black Lives Matter" und "Sunrise Movement" gegenüber. Eine Versöhnung, so zeigt Markus Lanz bei seiner Reise nach New York, San Francisco und Atlanta, scheint in weite Ferne gerückt. Setzten vor einem Jahr viele Menschen Hoffnung in Bidens Kraft der Integration, ist die Ernüchterung heute bei vielen groß.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Lanz (der nebenher gerne seine Protagonisten fotografiert) und Gondolf befragen bei ihrem USA-Besuch unter anderem den bekannten Politikwissenschaftler Yoshihiro Francis Fukuyama von der Stanford University, Dr. Maurice Hobson, Professor für Afrikanisch-Amerikanische Geschichte an der Georgia State University – aber auch "normale" Bürger vom Automechaniker über den Stadtpolizisten bis zum Dauercamper. In Gesprächen über die Träume, Wünsche und Ängste der Menschen versuchen sie einen Einblick in die Psyche eines ebenso stolzen wie verletzten Landes zu erlangen. Viele bekommen die Auswirkungen der Coronapandemie mehr und mehr zu spüren, die größten ökonomischen, gesellschaftlichen Veränderungen scheinen – gerade auch mit Blick auf den Klimawandel – noch vor ihnen zu liegen.

Neu ist allerdings, und so illustriert es auch die Dokumentation, dass nun auch die Mittelschicht betroffen ist. Der "American Dream" ist inzwischen für die allermeisten eine Illusion. "Amerika ungeschminkt" blickt auf eine Nation, die sich "in einem der größten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in ihrer Geschichte" befindet. Wird das Land sich in den kommenden Jahren für mehr soziale Gerechtigkeit und Diversität entscheiden können? Wird die Spaltung vertieft? Steht gar eine zweite Trump-Amtszeit bevor? Lanz sucht auf seiner Reise wieder nach Antworten.

Markus Lanz – Amerika ungeschminkt – Di. 04.01. – ZDF: 22.15 Uhr