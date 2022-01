Der Palast: Kritik zum neuen ZDF-Mehrteiler

Und darum geht's: Chris Steffen (Svenja Jung), Tänzerin in der berühmten "Girl Line" im Friedrichstadt-Palast, hat endlich ihr ersehntes erstes Solo bekommen – und steht plötzlich ihrer unbekannten Zwillingsschwester aus Westdeutschland gegenüber. Unternehmertochter Marlene Wenninger (ebenfalls Svenja Jung) ist aus Bamberg nach Ost-Berlin gekommen, um für ihr Familienunternehmen Verhandlungen mit dem DDR-Außenhandelsministerium zu führen. Als Höhepunkt des deutsch-deutschen Treffens war sie in den Friedrichstadt-Palast eingeladen worden und hatte ihre Doppelgängerin auf der Bühne entdeckt. Verblüfft versuchen die Schwestern herauszufinden, wodurch sie getrennt wurden. Dabei spielen natürlich Chris' Ost-Mutter (Anja Kling) und Marlenes West-Vater (Heino Ferch) eine Rolle ...

Teil zwei und drei des bildersatten Historienreigens füllen die ZDF-Primetime der folgenden beiden Tage, Dienstag, 4. Januar, und Mittwoch, 5. Januar, jeweils 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ist "Der Palast" bereits ab 27. Dezember als Sechsteiler à 45 Minuten zu sehen. Bereits vor Teil eins läuft im ZDF am 3. Januar, um 19.25 Uhr, "Der Palast – Die Dokumentation", wo die wahre Geschichte des Tanztempels erzählt wird.

In der Fiction-Variante trifft klassisches öffentlich-rechtliches Historienfernsehen (der schwächere Part des Dreiteilers) auf eine wüste Mischung aus "Das doppelte Lottchen", "Flashdance" und "Fame". Oder man setze jeden anderen, beliebigen Teen- und Twen-Hit der letzten Jahre, der im Musical- oder Showbusiness spielt, an die Stelle der letzten drei Namen. Hauptdarstellerin Svenja Jung strebte früher selbst eine Tanzkarriere an und füllt die Doppelrolle mit beeindruckender Energie. Dass die 28-Jährige nicht nur tanzen kann, sondern auch eine sehr begabte Schauspielerin ist, zeigte sie in anspruchsvollen Rollen wie der feinfühligen Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse" (2019) oder als geistig behinderte junge Frau im ZDF-Krimi "Ostfriesenkiller" (2017).