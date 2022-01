Oliver Stokowski: "Ich habe sogar von Horst Lichter geträumt"

Oliver Stokowski übernimmt in der Buchverfilmung "Keine Zeit für Arschlöcher" die Hauptrolle des Entertainers Horst Lichter. Im Interview mit prisma sprach er über die Vorbereitung auf das besondere Projekt.

Wie fühlt es sich an, einen anderen, lebenden Prominenten zu spielen?

Er war mir vorher schon sehr nah, ohne dass wir uns getroffen haben. Ich kannte ihn durchs Fernsehen in allen möglichen Varianten und hatte ihn auch in diversen Talkshows über sein Buch sprechen gehört. Ich habe natürlich nicht dasselbe erlebt wie er. Aber ich habe mich in der Art und Weise, wie er sein Gefühls- und Seelenleben beschreibt, wiedergefunden.