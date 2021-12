Claus Klebers Abschied – Reaktionen: "Eine Legende tritt ab"

Das war's dann also. Nach fast 20 Jahren als Moderator der Nachrichtensendung "heute journal" hat sich Claus Kleber am 30. Dezember ein letztes Mal vom ZDF-Publikum verabschiedet. "Good night and good luck und ein gutes neues Jahr. Vor allem vielen Dank – allen hier. Bis bald": So lauteten die letzten Worte des 66-Jährigen in seiner Funktion in seiner Funktion als Anchorman. Gundula Gause kommentierte den Abschied ihres Co-Moderators mit einem schlichten "Ach, Claus" – und verließ dann Arm in Arm mit ihrem langjährigen Kollegen das Studio.

Zuvor hatte Claus Kleber zu einer kleinen Programmrede ausgeholt. "Ein bisschen ernst muss es noch werden", kündigte er an."Die Pandemie lässt viel Leid zurück, aber die wird vorübergehen – anderes nicht." Was derzeit in der Ukraine, im Baltikum, in China, in Amerika und auch in Europa geschehe, sei ebenso dringlich, sagte er. "Wir haben das Wissen, die Technik, die historische Erfahrung, um das alles zu meistern. Zum ersten Mal sind unsere Werkzeuge so mächtig wie unsere Probleme. Das kann was werden!" Dafür brauche es jedoch "eine engagierte, informierte Öffentlichkeit", so Kleber. Deshalb müsse es Redakteurinnen und Redakteure wie die des "heute journals" geben: "Leidenschaftliche Profis, die jeden Morgen antreten können mit dem einzigen Ziel, eine gute Sendung zu machen. Furchtlos, ohne Quoten-Druck und abgeschirmt gegen politische Strippenzieher."