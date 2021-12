Adieu 2021 – Menschen, die wir nicht vergessen: ZDF erinnert an die Toten des Jahres

So verstarb Mitte August etwa Welt- und Europameister Gerd Müller. Die Ikone des FC Bayern und der "Bomber der Nation" erzielte insgesamt 365 Bundesliga-Tore und wurde zum Stürmer-Idol. Fans des britischen Königshauses werden hingegen Prinz Philip vermissen, der Gemahl der Queen verstarb am 9. April. Von der italienischen Sängerin und Schauspielerin Milva bleiben unter anderem auch Songs auf Deutsch in Erinnerung.

Die tschechische Schauspielerin Libuse Safrankova bleibt wohl ewig mit ihrer bekanntesten Rolle verbunden – für die sie so verehrt wurde. Safrankova spielte die Hauptrolle im Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Schauspiel-Kollegin Heide Keller ist in erster Linie als Chefhostess Beatrice von Ledebur aus "Das Traumschiff" bekannt. In rund 80 Filmen der ZDF-Reihe war sie an Bord, 27-mal zudem in Episoden des Ablegers "Kreuzfahrt ins Glück". Welchen Prominenten schließlich im fertigen Film gedacht wird, ist noch offen – traurigerweise ist die Liste lang.