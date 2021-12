FDP-Politiker Djir-Sarai über Impfpflicht: "Faktenlage hat sich völlig geändert"

"Wenn Sie mir die Frage nach einer Impfpflicht im Sommer gestellt hätten, hätte ich gesagt, dass ich dagegen bin", so Djir-Sarai. "Heute hat sich die Faktenlage aus meiner Sicht völlig verändert." Der Einschätzung Sirins, die FDP sei hinsichtlich der Einführung einer Impfpflicht "gespalten", widersprach er hingegen. Er selbst sei bislang unentschlossen und wolle erst nach reichlicher Überlegung abstimmen. Sorgen, dass mit einer Stimme für die Impfpflicht das Vertrauen junger Wählerinnen und Wähler in die FDP verloren ginge, habe er nicht, so Djir-Sarai weiter.