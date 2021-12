Merz gegen Merz: 3. Staffel läuft ab heute im ZDF

Als "Merz gegen Merz" im Frühjahr 2019 Premiere feierte, versprachen große Namen eine außergewöhnliche Serie: Christoph Maria Herbst und Annette Frier in den Hauptrollen eines in Scheidung begriffenen Paares, die Story basierend auf einer Idee von "Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann. Das Konzept funktionierte, die Erwartungen wurden erfüllt. Nun geht das im besten Sinne respektlose ZDF-Format in die dritte Staffel: In acht neuen Episoden (die ersten vier Folgen am Mittwoch, 29.12., ab 22.15 Uhr; die Teile 5 bis 8 am Donnerstag, 30.12, ab 22.15 Uhr) wird der unterhaltsame Ehekrieg fortgesetzt.