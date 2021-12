Der "Tatort" startet im Doppelpack

Am Samstag haben es Thorsten Lannert und Sebastian Bootz aus Stuttgart mit einer tödlichen Weihnachtsfeier und einem mysteriösen Beweisvideo zu tun, bevor am Sonntag das Dortmunder Team rund um die Kommissare Faber und Bönisch übernimmt und den Mord an einem Vermögensberater untersucht. Während der Ermittlung begegnet Fabers und Bönischs Kollege Jan Pawlak völlig unvermittelt wieder seiner Frau Ella, die er seit einem Jahr nicht gesehen hat. Kehrt sie zu ihm zurück?