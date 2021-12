Das Traumschiff in Schweden: "Inga Lindström"-Flair und zwei Comedians als Gäste

Auch 40 Jahre nach der ersten Reise sticht das "Traumschiff" wieder in See. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht's nach Schweden, an Neujahr nach Namibia – ein TV-Ritual wie eh und je nimmt seinen Lauf – entgegen allen Untergangsprognosen.

Das Traumschiff: Schweden Komödie • 26.12.2021 • 20:15 Uhr

Am 22. November 1981 wurde die Idee des Traumschiff-Produzenten Wolfgang Rademann erstmals in die Tat umgesetzt: Immer dann, wenn in Deutschland Schmuddelwetter herrscht, die Zuschauer in ferne Länder mitzunehmen, wo unaufhörlich die Sonne scheint. "Lachen, Weinen und 'ne schöne Liebesgeschichte für die Mama rein", das sei das entscheidene Konzept für den "Traumschiff"-Erfolg, wusste der 2016 verstorbene Berliner. Die Idee hatte er der DDR-Serie "Zur See" in den 70ern abgeschaut. Obwohl Fernreisen heute jedermann möglich sind, funktioniert das Fernweh-Konzept immer noch. – An Weihnachten und Neujahr startet "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen bereits zu seiner siebten und achten Reise – es geht nach Schweden und Namibia.

Dank Corona galt es wieder, viel zu tricksen. Schließlich lag das Traumschiff "Amadea" noch immer auf dem Gelände der Reederei in Wilhelmshaven. Green Screen suggerierte die hohe See und den weiten Horizont, während Kapitän Parger (Silbereisen) gewissermaßen ins Leere sprach. Reisen in den Norden waren in der Traumschiff-Historie eher selten. Der als "Hoteldirektor Schifferle" fungierende Harald Schmidt, der sich zum professionellen Traumschiff-Zyniker empor geschaukelt hat, weiß denn auch zu berichten, dass der Erfinder Rademann dem Norden eher wenig zugetan war. Rademanns Antwort nach seinem Vorschlag, doch mal auf Rügen zu drehen war kurz und bündig: "Da gibt es keine Palmen!"

Auf der ansonsten mit allerlei Beziehungsgeschichten wieder mal eher konventionellen Stockholm-Reise sorgt Schifferle für einen fulminanten Höhepunkt, wenn er die als Küchenhilfen verdingten Standup-Comedians Bülent Ceylan und Özcan Cosar entdeckt und auf die große Showbühne hievt. Indessen macht die Schiffscrew auf Anordnung des Kapitäns zwecks Teambuilding einen Ausflug in die Schären. Weil sich Parger dabei verletzt, tritt sogleich die noch neue Schiffsärztin Dr. Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) in Aktion.

Ein Hauch von "Inga Lindström" Auf der Liebesschiene lässt derweil "Inga Lindström" grüßen. Dort treffen die Holzwirtin Zara (Barbara Prakopenka) und der Umweltschützer Anton (Joshua Grothe) auf einander, um alsbald schmerzlich ihre unterschiedlichen Auffassungen festzustellen. Wie gut, dass auf dem Traumschiff ein jeder mit der Fahrkarte auch sein Happy End gebucht hat.

Die einen freut's, die anderen vielleicht noch immer nicht: Florian Silbereisen hat sich gerade bis 2024 auf dem Traumschiff verdingt. Im Promotion-Special "40 Jahre Traumschiff" (um 23.10 Uhr) lässt er seiner Begeisterung für die Kapitänsrolle freien Lauf. Inständig bittet er bei früheren Proben den Regisseur Helmut Metzger: "Bitte, sag mir, wenn's schlecht ist. Ich möchte mich verbessern, nicht stehen bleiben!" Da dürfte bald auch der Hauskritiker Harald Schmidt zufrieden sein.

Nach einer weiteren "Kreuzfahrt ins Glück", diesmal einer Hochzeitsreise in die Toskana (21.45 Uhr) , sendet das ZDF anlässlich des 40. Traumschiff-Jubiläums um 23. 10 Uhr ein "Traumschiff-Spezial" von Michael Petsch über vergangene Traumreisen und aktuelle Dreharbeiten.

Das Traumschiff: Schweden – So. 26.12. – ZDF: 20.15 Uhr