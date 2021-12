Florian Silbereisen startet mit angezogener Handbremse in die Schlagersaison

Die ARD rollt den roten Teppich für die besten der Besten aus: Florian Silbereisen startet am Samstag, 15. Januar, in das neue Show-Jahr – aber ganz anders als geplant. Auf dem Programm steht jetzt die vom MDR für den Einsatz im Ersten produzierte Gala "Schlagerstart.2022 – Silbereisen legt los!" – Eigentlich hätte Silbereisens Mega-Show "Die Schlagerchampions" vor ausverkauftem Haus stattfinden sollen.

"Alle Expertinnen und Experten warnen (...) vor einer fünften Corona-Welle und neuen Höchstständen bei den Infektionszahlen. Sie raten dringend dazu, Kontakte und Mobilität in den nächsten Wochen drastisch zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht verantwortbar, diese große Showproduktion, an der viele Menschen beteiligt sind, durchzuführen", erklärteten MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Unterhaltungschef Peter Dreckmann in einem gemeinsamen Statement. Ganz verzichten müssen Schlagerfans allerdings nicht: Das Erste hat leider Corona-bedingt nun schon viel Erfahrung im Umplanen. Auch die "Ersatz"-Show dürfte Stimmung verbreiten – vorsichtig euphorische.