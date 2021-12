Weihnachten mit Jonas Kaufmann: Vanessa Mai gibt sich an Heiligabend im ZDF die Ehre

Auch in diesem Jahr hat das ZDF am 24. Dezember echte TV-Highlights zu bieten: Auf "Heiligabend mit Carmen Nebel" folgt "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" – zahlreiche prominente Gäste inklusive.

Alle Jahre wieder bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Heiligabend ein festliches und gleichsam fröhliches Programm. 2021 kommen dabei vor allem Musikfans wieder voll auf ihre Kosten: Nachdem sich bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" um 20.15 Uhr Stars wie Patrick Lindner, Francine Jordi, Peter Kraus, Matze Knop sowie Alfons Schuhbeck und Johann Lafer versammeln, folgt am späteren Abend ab 22.30 Uhr im ZDF "Weihnachten mit Jonas Kaufmann".

Während der Startenor im Vorjahr noch selbst traditionelle Weihnachtslieder aus hiesigen Landen, aber auch internationale Titel wie "I'm Dreaming Of A White Christmas" sowie harfenbegleitete Festtagslieder zum Besten gab, hat sich Kaufmann in diesem Jahr prominente Unterstützung für sein Weihnachtsspezial geholt.

Vanessa Mai gibt sich die Ehre

Zu Gast ist unter anderem Schlagerstar Vanessa Mai, die in der Sendung etwas Neues wagen möchte und klassische Töne anschlägt. Auch die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann betritt als Opernsängerin ungewohntes Terrain und interpretiert im Duett mit Jonas Kaufmann eine Swing-Version des Weihnachtsklassikers "Let It Snow". "Jazz, Soul – und traditionelle Weihnachtslieder" präsentiert hingegen der US-amerikanische Jazz-Star Gregory Porter, und der Münchner Knabenchor sorgt mit zwei fröhlichen Ständchen für festliche Stimmung.