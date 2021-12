Vermisst: Neue Moderatorin Kathrin Degen bringt Familien wieder zusammen

In der RTL-Sendung "Vermisst" werden Familienmitglieder, die sich jahrelang oder noch nie gesehen haben, wieder zusammengebracht. Nun bekommt das Format eine neue Moderatorin.

Kathrin Degen (45) tritt die Nachfolge von Sandra Eckert an und übernimmt in der neuen Staffel die Moderation. Die erfahrene Journalistin arbeitet seit über 18 Jahren für RTL. Kathrin Degen war in unterschiedlichen Redaktionen für verschiedene Magazinsendungen wie "Guten Morgen Deutschland" oder "Punkt 12" tätig, sowohl als Autorin als auch als CvD/Leitende Redakteurin und Off-Sprecherin.