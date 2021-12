Boris Becker kritisiert RTL-Film: "Vieles einfach nicht so passiert"

An fehlendem Kooperationswillen seinerseits habe es nicht gelegen, wie der sechsmalige Grand-Slam-Sieger klarstellte: "Ich habe mich oft mit den Herrschaften von RTL getroffen, und wir haben uns unterhalten, wie man das vielleicht gemeinsam gestalten kann." Auf seine Hilfe sei letztlich aber nicht gebaut worden, was Becker bedauerte: "Ich war ja derjenige, der das gelebt hat. Ich war nicht nur der Schauspieler, sondern wirklich der Tennisspieler."

Unter anderem habe die RTL-Produktion mit Bruno Alexander in der Hauptrolle sein Verhältnis zu seinen Förderern Günther Bosch und Ion Tiriac verzerrt dargestellt, monierte Boris Becker: "Ich habe großen Respekt vor Günther Bosch, und er war sicherlich auch sehr hilfreich, aber der starke Mann in meinem Team war eben Ion Tiriac."

Alles in allem seien die Umstände "ein bisschen nervig", beklagte der Tennisheld und stellte in den Raum: "Irgendwann komme ich mal mit meiner eigenen Doku, und dann sage ich mal wirklich, was passiert ist. Ob es dann einer hören will oder nicht, das lasse ich dann außen vor."