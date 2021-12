Blümchen ist wieder verliebt – das sagt Jasmin Wagner über ihren neuen Freund

Jasmin Wagner ist wieder vergeben. Den neuen Mann in ihrem Leben wird ihre Familie an Weihnachten kennenlernen.

Ein paar Details verrät sie dann auch noch über den Mann, der ihr Herz eroberte: "Er ist Däne, Mitte 30 und Unternehmer in der Modeindustrie." Kennengelernt haben die beiden sich laut Wagner bei einem Blind Date: "Wir wurden von einer gemeinsamen Freundin von uns verkuppelt. Es war tatsächlich von Anfang an eine ganz besondere Begegnung", schwärmt sie.

Vor ziemlich genau einem Jahr machte die Künstlerin gleich zu Anfang des Interviews für den Podcast "Grazia Women" die große Veränderung in ihrem Privatleben öffentlich: "Ich lasse mich scheiden", erklärt sie in der am 24. Dezember 2020 veröffentlichten Folge. Seit der Trennung von ihrem Ehemann verbringe sie viel mehr Zeit mit ihren "Kernfreunden", was sich wie "nach Hause kommen" anfühle, sagte sie damals.