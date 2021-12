Corona: Weihnachten ohne Familie für Erdogan Atalay

Schauspielerin im Interview

Miriam Stockl : "Rosenheim-Cops sind ein modernes Märchen"

In ihrer Rolle als Polizeisekretärin Miriam Stockl bezaubert Marisa Burger seit fast 20 Jahren das Publikum der "Rosenheim-Cops". Im Interview verrät die Schauspielerin, was die Reihe so erfolgreich macht – und wie es dazu kam, dass sie bei den Dreharbeiten schon einmal in Ohnmacht gefallen ist.

MEHR