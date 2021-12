Lebenslinien: Weihnachts-Dauerbrenner Johannes Hofbauer im Porträt

Es hätte zur rechten Zeit genau der richtige Beitrag der "Lebenslinien"-Porträt-Reihe werden können – mit viel Lichterglanz wenige Tage vor Weihnachten. Doch dann machte die Pandemiebekämpfung im Freistaat auch der BR-Programmplanung einen Strich durch die Rechnung. Vorgestellt wird diesmal der 65-jährige Niederbayer Johannes Hofbauer, der 25 Jahre lang den über die Großstadtgrenzen hinaus bekannten, üblicherweise in Adventsnächten hell leuchtenden Schwabinger Weihnachtsmarkt leitete. Der Lebensinhalt des Drechslermeisters, dem Harmoniestreben so sehr am Herzen liegt, kommt in diesem Jahr erneut nicht zum Strahlen: Alle Weihnachtsmärkte im Freistaat wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt.