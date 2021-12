TVOG-Finale 2021: Mit diesen Stars singen die Kandidaten

Am Sonntag geht es im Finale von "The Voice of Germany" für fünf Acts um den Sieg. Die Talente werden bei ihren Autritten durch Topstars wie Calum Scott oder James Blunt unterstützt. Auch Superstar Ed Sheeran tritt live im Studio auf.

Beim Finale von "The Voice of Germany" am 19. Dezember, 20.15 Uhr live in SAT.1, geben sich fünf Tage vor Heiligabend die Stars die Klinke in die Hand und supporten die drei Finalistinnen Gugu Zulu (29, Hamburg), Katarina Mihaljevic (21, Pfungstadt) und Linda Elsener (20, Seewen), den Finalisten Sebastian Krenz (29, Oppurg), und das Final-Duo Florian und Charlene Gallant (36 und 32, Mutterstadt). Wer glänzt neben den etablierten Superstars am meisten und wird zum Sieger von "The Voice of Germany" 2021 gewählt?