Gewinnen: Kinokarten für "Tod auf dem Nil" (1978)

Im Rahmen der Reihe "Best of Cinema" feiern Klassiker ihr Comeback auf der großen Leinwand. Am 4. Januar 2022 gibt es in "Tod auf dem Nil" ein Wiedersehen mit Hercule Poirot. prisma verlost 3x2 Kinokarten.

1978 schlüpfte Oscar-Preisträger Sir Peter Ustinov in "Tod auf dem Nil" erstmals in die Rolle des belgischen Meisterdettektivs aus der Feder von Agatha Christie. Neben Ustinov sind weitere Topstars wie David Niven, Mia Farrow, Bette Davis, Maggie Smith oder Angela Lansbury zu sehen. Der Film wurde mit dem Oscar für die besten Kostüme ausgezeichnet.

Zur Handlung: Hercule Poirot will endlich einmal ausspannen und unternimmt eine Urlaubsreise auf dem Nil. An Bord des Luxusdampfers "Karnak" ist auch die amerikanische Millionenerbin Linnet Ridgeway, die sich auf Hochzeitsreise mit ihrem frisch vermählten Ehegatten Simon Doyle befindet. Doch die Flitterwochen werden durch das jähe Ableben der schönen Braut vorzeitig beendet. Da ein Meisterdetektiv immer im Einsatz ist, übernimmt Poirot natürlich den Fall. Mit seinem Freund Colonel Race beginnt er die Ermittlungen und sticht in ein Wespennest: Offenbar haben sehr viele Passagiere ein Motiv für einen Mord - aber keiner will es gewesen sein ...

Die Reihe "Best of Cinema" bringt am ersten Dienstag jedes Monats Klassiker der Filmgeschichte wieder ins Kino. Über 300 Kinos in Deutschland haben sich für die Aktion mit Studiocanal zusammengetan. Ob die Filmreihe auch in einem Kino in Ihrer Nähe zu sehen ist, erfahren Sie auf der offiziellen Webseite von "Best of Cinema".

prisma verlost 3x2 Kiotickets für "Tod auf dem Nil" für den 4. Januar 2022. Einfach bis zum 22. Dezember 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!