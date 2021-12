Herr der Ringe wird 20: Stars feiern es mit eigenem Rap

Am 19. Dezember 2001 kam "Der Herr der Ringe – Die Gefährten" in deutsche Kino. Zur Feier des Jubiläums versammelte US-Talkshow-Moderator Stephen Colbert nun einen Großteil des Casts und nahm mit ihnen gemeinsam ein Rap-Video auf.

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an sich selbst: Eigentlich freue er sich angesichts dieses Jahres schon auf seine Weihnachtspause, erklärte US-Moderator Stephen Colbert am Mittwochabend in seiner "Late Show". Das einzige, was er wirklich bedauere, sei, dass er als großer Fan nächste Woche nicht das Jubiläum von "Der Herr der Ringe – Die Gefährten" feiern könne, der nächste Woche vor 20 Jahren im Kino angelaufen sei.