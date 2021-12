Isabelle Huppert bekommt den Goldenen Ehrenbär der Berlinale

"All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey: Auf ihren Weihnachts-Ohrwurm ist sie bis heute stolz

An der Vorweihnachtszeit gibt es kein Vorbeikommen an Mariah Carey: Mit "All I Want For Christmas Is You" schaffte sie es bis ganz an die Spitze der weltweiten Charts. Auf den Ohrwurm ist sie bis heute stolz.

