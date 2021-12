"Merz gegen Merz": ZDF-Serie endet mit der 3. Staffel

Die dritte Staffel der Fernsehserie "Merz gegen Merz" (ZDF, seit 2019) über ein trennungswilliges Ehepaar steht an. Es wird gleichzeitig auch die letzte für Schauspielerin Annette Frier (47), ihren Kollegen Christoph Maria Herbst (55) und das restliche Team sein. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt.

"Die dritte Staffel ist die letzte der ZDF-Comedyserie", heißt es in der Meldung. In den acht neuen Folgen werden die Zuschauerinnen und Zuschauer Anne und Erik (Frier und Herbst) aber nochmal "auf den Höhen und in den Tiefen ihres Trennungsjahres begleiten, gewürzt mit Überraschungen von deren Eltern und Sohn Leon", so die Ankündigung.