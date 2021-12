GZSZ: Traurige Weihnachten – Jo Gerner muss ins Gefängnis

Für GZSZ-Fiesling Jo Gerner wird es kein schönes Weihnachtsfest: Der Anwalt muss in den Knast. Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro freut sich dagegen auf die Feiertage.

"Ich dachte, na toll, das wird jetzt für die nächsten Wochen mein einziger Drehort", so der Darsteller des Fieslings. "Allerdings hat es auch etwas Gutes. Man kann alle Szenen aus fünf Folgen an einem Drehtag schaffen." Hinter Gittern wird Jo Gerner auf einen alten Widersacher treffen, auch dort jedoch nicht das Ziel aus den Augen verlieren, die Forschung gegen Yvonnes Krankheit voranzubringen.

Für seine Paradefigur wird es ein trauriges Fest – doch wie verbringt der Schauspieler privat das Fest der Liebe? "Auch im Kreise der Familie unter dem Weihnachtsbaum", berichtet Bahro. "Am Nachmittag kommt die Familie zur Bescherung zusammen, danach wird gegessen und dann noch gespielt." Dabei gebe es jedes Jahr traditionell den gleichen Ablauf. "Am Vormittag wird der Baum geschmückt, am Nachmittag kommen die Familienangehörigen. Die Geschenke werden durch kleine Spiele ausgelost – wer jetzt welches Geschenk bekommt." Abgerundet wird der Tag durch ein gemeinsames Essen und Gesellschaftsspiele.