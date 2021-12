"Buying Blind": Wenn der Haus-Kauf in fremde Hände gelegt wird

Ob der Traum vom Eigenheim so nicht schnell zum Albtraum wird? In einem neuen Dokutainment-Format überlassen mutige Immobilien-Investoren alle wesentlichen Entscheidungen bei Kauf und Ausstattung ihres neuen Heims einem Experten-Team.

Deutsche Unterhaltungssendungen lieben den Nervenkitzel – und das nicht nur in Action-lastigen Quizshows, beim Verkuppeln oder sogar beim Verheiratet-Werden mit zuvor komplett Unbekannten. Eher unwahrscheinlich, dass die neue RTL-Dokutainment-Versuchsanordnung "Buying Blind" die TV-Unterhaltung versachlichen wird. Im Gegenteil: Das Prinzip der Sendung ist, dass mehr oder weniger naive Investoren ihr Geld und damit in Teilen auch ihr Schicksal in die Hände von komplett Fremden legen. Es geht dabei um Entscheidungen von Gewicht: beim Haus-Kauf.