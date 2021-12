Mike Krüger wird 70: "Ich bin nicht weg. Nur woanders!"

Was für ein Presserummel: "Mike Krüger geht in Rente". – Stimmt so natürlich nur bedingt. Der populäre Komiker, der dermaleinst erst den Nippel durch die Lasche zog, um ihn in der Folge mit der kleinen Kurbel ganz nach oben zu drehen, gab nur seinen Abschied von der Bühne bekannt. Tourneen wird es also nicht mehr geben, und womöglich werden auch seine TV-Auftritte rar sein. Aber: Mike Krüger bleibt aktiv – im Internet. Dort feiert er auch mit seinen Fans am 14. Dezember seinen 70. Geburtstag. "Ich bin nicht weg. Nur woanders!"