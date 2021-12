"Terra X" über das Nibelungenlied: der erste Frauenroman des Mittelalters?

Ausgangspunkt für diese fast schon revolutionären Überlegungen sind jüngste Forschungsergebnisse, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in dem 45-minütigen Film beleuchten. Demnach trägt ein Manuskript des Epos aus dem 16. Jahrhundert den Titel "Dies ist Kriemhilds Buch". Und tatsächlich: Je intensiver man sich mit der vielfach neu erzählten und interpretierten Geschichte beschäftigt, desto mehr fällt einem auf, dass der Drache, der Schatz und die Kämpfe eher Randerscheinungen in der Geschichte sind.

Stattdessen, so machen der Filmemacher Alexander Hogh und seine Kollegin Saskia Weisheit deutlich, handelt "Das Nibelungenlied" von der Auseinandersetzung der Geschlechter und vom Kampf der Frauen um mehr Anerkennung in einer männerdominierten Welt. Mit anderen Worten: "Das Nibelungenlied" war so etwas wie der erste deutsche "Frauenroman" des Mittelalters, mit welchem der Verfasser seiner adeligen Leserschaft den Spiegel vorhalten und einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen wollte – zumindest nach den neueren Interpretationen.