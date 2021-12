Scarlett Johansson spricht über ihre Kinder: "Es ist einfach unglaublich"

Vier Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes sprach Schauspielerin Scarlett Johansson in einem Interview über die Entwicklung ihres Sohnes Cosmo. Besonders ein Körperteil scheint es dem kleinen Jungen angetan zu haben.

Die Faszinationsgabe kleiner Kinder ist fast ein wenig beneidenswert: Egal, ob es ein vorbeifahrendes Auto, ein am Boden liegender Stein oder aber der eigene Körper ist – alles ist neu und aufregend. So ergeht es derzeit auch Scarlett Johanssons Sohn Cosmo. Vor allem ein Körperteil habe es dem vier Monate alten Baby angetan, erklärte die "Black Widow"-Darstellerin am Donnerstag in der Sendung "People (The TV Show!)".

Cosmo sei "großartig", schwärmte Johansson. Er habe "all die lustigen Entdeckungen wie Füße gemacht". Sie scherzte: "Das ist das Beste! Ich meine, Füße, wer hätte das gedacht? Da sind sie. Lebensverändernd." Cosmo tue derzeit "alles", was man mit kleinen Zehen nur anstellen kann: Er starre sie an, er ziehe an ihnen und er kaue auf ihnen herum. "Es ist einfach unglaublich", fuhr sie fort. "Ich meine, können Sie sich vorstellen, dass Sie nie gemerkt haben, dass Sie Füße haben, und dann haben Sie runtergeschaut und da sind sie? Du sagst: 'Wow.'"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch auch ihre Tochter Rose Dorothy habe kürzlich eine neue Entdeckung gemacht: Die Siebenjährige habe realisiert, dass ihre Mutter eine berühmte Schauspielerin ist. "Ich glaube, sie ist ziemlich begeistert von der Tatsache, dass ich in 'Sing 2' mitspiele", mutmaßte Johansson. "Obwohl es für sie wahrscheinlich eher abstrakt ist. Als ob sie erst kürzlich herausgefunden hätte, wie Animationsfilme funktionieren, denn das ist eine Art surreales Konzept."

Seit 2020 ist Johansson mit dem Komiker Colin Jost verheiratet. Der viermonatige Cosmo Jost ist ihr erstes gemeinsames Kind. Tochter Rose Dorothy Dauriac stammt aus Johanssons vorheriger Ehe mit Romain Dauriac, die von 2014 bis 2017 anhielt. Davor war Johansson drei Jahre mit Schauspieler Ryan Reynolds verheiratet. Im englischen Original des Animationsfilms "Sing 2 – Die Show deines Lebens" spricht Johansson das singende Stachelschwein Ash. In der deutschen Synchronisation wird Ash von Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß gesprochen. In Deutschland startet "Sing 2 – Die Show deines Lebens" am 20. Januar 2022.