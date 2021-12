TVOG 2021: Coldplay treten im Halbfinale auf – Thore Schölermann nicht dabei

Echte Superstars auf der Bühne von "The Voice of Germany": Die britische Band Coldplay gibt sich im Halbfinale am Sonntag (12. Dezember, 20.15 Uhr, SAT.1) die Ehre.

Frontman Chris Martin und seine Band-Kollegen treten in der Live-Show zweimal auf: Mit ihrer neuen Single "My Universe" eröffnen sie das Halbfinale, später performen sie ihren Hit "Higher Power". Im Fokus der Show stehen aber natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Einzug ins TVOG-Finale hoffen.

Die zwei Talente eines Teams treten jeweils gegeneinander an. Der Sieger schafft es ins Finale, für den Verlierer ist "The Voice of Germany" vorbei. Moderiert wird das Halbfinale von Lena Gercke und Melissa Khalaj, die für Thore Schölermann einspringt. Schölermann und seine Frau erwarten in diesen Tagen Nachwuchs.