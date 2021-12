Der Klimawandel und die Folgen: 3sat-Doku zeigt ein wahrhaftiges Schreckensszenario

Die Auswirkungen des Klimawandels und der voranschreitenden Erderwärmung zeitigen längst besorgniserregende Folgen. Nur ein Beispiel: Durch das Abschmelzen der Gletscher in Grönland und des Meereises sollen sich sogar die globalen Meeresströmungen der Ozeane verändern. Tatsächlich stimmen einige unlängst veröffentlichten Daten bedenklich. So wurde noch nie in einem Juli eine derart geringe Eisbedeckung des Nordpolarmeeres verzeichnet wie in diesem Jahr. Insgesamt habe der Arktische Ozean in den letzten 40 Jahren rund drei Millionen Quadratkilometer Eisbedeckung verloren, heißt es laut Studien. Das entspricht der achtfachen Fläche von Deutschland.