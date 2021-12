Wer wird Millionär: Bei RTL geht es bald um 3 Millionen Euro

In einer besonderen "Wer wird Millionär?"-Woche winkt den Kandidaten ein echter Rekordgewinn! Der Weg dahin ist aber noch länger als bisher.

Nicht nur Millionär, sondern gleich Multimillionär kann man ab Montag, 3. Januar 2022, bei Günther Jauch werden: Erstmals in der "Wer wird Millionär?"-Geschichte winkt den Kandidatinnen und Kandidaten ein Höchstgewinn von satten drei Millionen Euro! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen zunächst an drei Abenden nach den bekannten Regeln um die Million – bevor sie am Donnerstag, 6. Januar, schließlich die Chance auf die dreifache Gewinnsumme haben.