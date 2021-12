Sisi-Darstellerin Dominique Devenport: "Dem Kaiser gibt man keinen Korb"

Auch die Liebesgeschichte ist nicht nur rosa und schön. Wir haben versucht, näher an der Realität zu bleiben. Fakt war, dass Sisi 15 war und viel mehr Mädchen als wir denken. Franz und sie haben sich einmal gesehen und dann geheiratet. In Wahrheit gibt es lange Briefe von Franz an Sisi. Umgekehrt gibt es aber nur Briefe von Sisis Mutter an Erzherzogin Sophie, in denen von der großen Liebe berichtet wird, die Franz für Sisi war. Aber was sollte man auch sonst schreiben, wenn ein Kaiser um die Hand der Tochter anhält? Dem Kaiser gibt man keinen Korb.

Ich finde es zumindest sehr interessant, wie wir zeigen, dass Erzherzogin Sophie sich mit der existenziellen Frage beschäftigt hat: Wie zieht man ein Kind auf, von dem man weiß, dass es in dieser Welt als Kaiser überleben muss? Natürlich ist sie auch in dieser Verfilmung nicht die herzensgute Schwiegermutter, aber auch nicht diese steife und bösartige Person wie in den Marischka-Filmen. Sie besitzt mehr Tiefe, was mir gut gefällt. Auch die Rolle der Nene bekommt in der Serie viel mehr Raum. Zudem wird auch deutlich, dass sie im Grunde die richtige Frau für den Kaiser gewesen wäre. Die ältere Schwester passt in diese Hofburg-Welt und wäre wohl auch als Kaiserin besser geeignet gewesen als Sisi. Dass sie ihr Leben lang auf diese Rolle trainiert wurde, kommt in unserem Film besser heraus als in der Marischka-Variante.