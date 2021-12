Mensch Roland Kaiser: ZDF porträtiert den Schlagerstar

Im kommenden Jahr wird Roland Kaiser 70 Jahre alt. Ein ZDF-Porträt blickt zurück auf das bewegte Leben des einstigen Findelkindes.

ZDFzeit: Mensch Roland Kaiser! Dokumentation • 07.12.2021 • 20:15 Uhr

Man muss nicht unbedingt Schlagerfan sein, um seine Lieder zu kennen: Durch die zahlreichen Coverversionen seines Songs "Joana" aus dem Jahr 1984 ist Roland Kaiser auf Festivitäten wie dem Münchner Oktoberfest oder dem Kölner Karneval bis heute präsent. Dabei hat der Künstler, der sich auf der Bühne seit jeher als Gentleman gibt und mit Liedern, die ins Chansonhafte tendieren, erfolgreich ist, mit dem Partyschlager wenig am Hut. Der "Schlager-Kaiser" ist vielseitiger, als es dieses Label vermuten lassen könnte. Kein Wunder jedenfalls, dass der 69-jährige Sänger auf eine bewegte Karriere mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern und etlichen Auftritten in ausverkauften Konzerthallen zurückblicken kann. Ein halbes Jahr vor seinem 70. Geburtstag am 10. Mai erzählt die Doku "ZDFzeit: Mensch Roland Kaiser!" von Anne Kauth seine ganze Geschichte.

"Unterhaltung mit Haltung": So bezeichnet Roland Kaiser das, was er seit nun mehr vier Jahrzehnten auf den Bühnen und in den Musiksendungen dieses Landes präsentiert. An seinen allerersten Auftritt Mitte der 1970er-Jahre erinnerte sich der Sänger vor einigen Jahren in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: "Das war bei einer Radiosendung in Berlin – an einem Vormittag, live aus der letzten Etage des Europacenters in Berlin. Es war grauenhaft! Ich stand auf einer Art Bühne vor einer Handvoll älterer Menschen und sang mit viel zu lauter Stimme über das Vollplayback drüber. Es war sehr merkwürdig. Überhaupt waren meine ersten Jahre geprägt von sehr viel Unsicherheit, auch Selbstzweifeln."

Mit den Jahren gewann Roland Kaiser, der damals noch blonder Surfertyp war, mehr und mehr Selbstvertrauen: Sein Hit "Santa Maria" erreichte 1980 Platz eins in den deutschen Charts. In der beliebten ZDF-Musiksendung "Hitparade" war er 67-mal zu Gast – häufiger als jeder andere Künstler. Für sein soziales Umfeld war das nicht immer leicht: Zweimal ließ sich Roland Kaiser in den Jahren zwischen 1980 und 1995 scheiden. Er sei "sicherlich schwer bis hin zu gar nicht kritisierbar", erinnert er sich in der ZDF-Doku. Irgendwann habe er jedoch begriffen, dass Ruhm und Erfolg nicht endlos sein müssen: "Wenn man das dann erkannt hat, wird man wieder angenehmer als Mitmensch", sagt er heute. Seit 1996 ist Kaiser, der mit bürgerlichem Namen Ronald Keiler heißt, mit Silvia Keiler verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Seine Familie war es mit Sicherheit auch, die ihn in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren durch die wohl schlimmste Phase seines Lebens brachte: Im Jahr 2000 bekam der leidenschaftliche Sänger die Diagnose COPD. Die chronische Atemwegserkrankung schränkt den Sauerstoffaustausch in der Lunge ein. Doch Kaiser wollte nicht aufgeben: Er verheimlichte seine Erkrankung und spielte tapfer weiter Konzerte bis ins Jahr 2010: "Ich war auf einer Bühne und habe gemerkt: Du kannst jetzt machen, was du willst, du schaffst es nicht mehr."

Fernab der Bühne und der Öffentlichkeit kämpft der damals 57-Jährige weiter: "Mir war klar, dass ich gesund werde. Ich wusste, dass ich wieder arbeiten werde. Warum weiß ich nicht, aber es ist so. Und ich bin halt ein gnadenloser Optimist." Bereits wenige Monate nach einer erfolgreichen Lungentransplantation feierte Roland Kaiser bei Carmen Nebel im ZDF sein Comeback.

Von alledem und vielem mehr berichtet der Film von Anne Kauth in 45 Minuten. Neben Kaiser selbst kommen dabei zahlreiche Weggefährtinnen und -gefährten zu Wort. Außerdem gibt es einen Ausflug auf Kaisers Lieblingsinsel Sylt. Roland Kaiser war übrigens vor Kurzem auch zu Gast im prisma-Podcast "HALLO!". Hier können Sie reinhören.

ZDFzeit: Mensch Roland Kaiser! – Di. 07.12. – ZDF: 20.15 Uhr