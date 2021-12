Joko und Klaas gegen ProSieben: Verletzter Joko Winterscheidt erhält Unterstützung

In der vergangenen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatte sich Joko Winterscheidt am Knie verletzt. Um in der neuen Ausgabe einen fairen Wettkampf zu ermöglichen, erhalten er und Klaas Heufer-Umlauf ausnahmsweise Unterstützung.

Was war passiert? In einem Spiel namens "Der Zug" – dabei handelte es sich um eine kleine Bimmelbahn, die durchs Studio fuhr – galt es für das Duo in der Sendung vom 30. November, sieben Aufgaben im Fahren zu erledigen. Der Zug fuhr mit etwa 10 km/h. Joko stürzte während der Fahrt und verletzte sich am Knie. Die Ärzte haben ihm Schonung verordnet.