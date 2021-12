Rosamunde Pilcher: Im siebten Himmel – eine verliebte Pfarrerin

Im letzten von fünf 2020 an Cornwalls Küste gedrehten Pilcher-Filmen, dem bereits 162. insgesamt, wird die Jungpfarrerin Rebecca, genannt Becky (Antonia Bill), an Cornwalls Küste strafversetzt. Sie hat zuvor unerlaubterweise zwei Frauen mieinander getraut. In Cornwall angekommen, soll sie ausgerechnet den attraktiven Architekten Adam (Jeroen Engelsman) trauen, in den sie sich auf der Straße Hals über Kopf verliebt.

Das weckt Gewissensbisse in der Pfarrerin, allerlei Bibelzitate und Gebote ("Du sollst nicht begehren ...") schwirren ihr durch den Kopf. Doch weil auch Adams Braut längst einen anderen im Schilde führt, ist das Happyend im Drama "Im siebten Himmel" an der Steilküste gar nicht so weit. Was die bibelfeste Filmromanze (Regie: Marco Serafini) mit der Pilcher-Kurzgeschichte "Another View" zu tun haben soll, wie vom ZDF annonciert, bleibt indessen wieder einmal ein Geheimnis.