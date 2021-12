Alec Baldwin wehrt sich gegen Vorwürfe nach tödlichem Schuss

Wer ist verantwortlich für den Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins am Set von "Rust"? Hauptdarsteller Alec Baldwin hat sich nun ausführlich geäußert.

Nach dem tödlichen Schusswaffenvorfall am Set seines Films "Rust" hat sich Schauspieler Alec Baldwin in der Nacht auf Freitag erstmals ausführlich zu der Tragödie geäußert. "Jemand ist für das, was passiert ist, verantwortlich", sagte Baldwin im Gespräch mit dem ABC-Journalisten George Stephanopoulos. "Und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich weiß, dass ich es nicht bin."