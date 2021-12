Schauspielerin Jonshel Alexander im Auto erschossen

Der ehemalige US-Kinderstar Jonshel Alexander ist gestorben. Wie mehrere US-Medien berichteten, soll Alexander am Samstag in New Orleans erschossen worden sein. Die Schauspielerin, die 2012 durch eine Nebenrolle im preisgekrönten Drama "Beasts Of The Southern Wild" Bekanntheit erlangte, wurde nur 22 Jahre alt. Laut Berichten des Branchenmagazins "Deadline" seien Alexander und ein nicht identifizierter Mann in einem Auto von Schüssen getroffen worden. Die junge Frau sei noch am Tatort von Rettungssanitätern für tot erklärt worden, ihr Begleiter hingegen habe sich selbst ins Krankenhaus gefahren. Nach dem Täter werde derzeit noch gefahndet.