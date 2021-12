Schimanski-Wochen im WDR: "War größer als das Fernsehen"

Schon im letzten Jahr lieferte der WDR digital bearbeitete Versionen alter Schimanski-"Tatorte". Die erste Folge in HD ("Duisburg-Ruhrort") war am 4. September 2020 im Ersten zu sehen. Weitere zehn Folgen zeigte das WDR-Fernsehen dienstags bis zum 10. November 2020. Nun dürfen sich Schimanski-Fans und Ruhrpott-Nostalgiker auf weitere Zeitdokumente freuen: Am 7. Dezember, um 22.15 Uhr, läuft die Folge "Doppelspiel". An den darauffolgenden Dienstagen gibt es zur gleichen Sendezeit jeweils einen weiteren Film: am 14.12. "Der Tausch", am 21.12. "Freunde" sowie am 28.12. "Spielverderber". Wirklich empfehlenswert ist zudem die 30-minütige Dokumentation "Die Akte Schimanski", in der die Macher der frühen Jahre – Autoren, Regisseure, Produzenten – über die Anfänge des Kultkrimis erzählen.