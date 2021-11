Günther Jauch sauer auf Impfverweigerer: "Nehmen Millionen Menschen quasi in Geiselhaft"

Star-Moderator Günther Jauch hat sich mit deutlichen Worten in die Debatte um die zu niedrige Impfquote in Deutschland eingeschaltet. Hintegrund ist ein Kurz-Interview, das Jauch dem Sender RTL anlässlich seiner bevorsteheneden Jahresrückblicks-Show "Menschen, Bilder, Emotionen" gab.

Auf die Frage "Wer ist Ihr 'Mensch des Jahres 2021'?" antwortete der 65-Jährige: "Den habe ich vielleicht am 5. Dezember live in meiner Sendung. Ich kann Ihnen aber auch sagen, welchen Menschen ich in diesem Jahr mit großem Unverständnis begegne: Das sind für mich alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen Menschen quasi in Geiselhaft nehmen."