Sarah Engels zeigt sich mit Babybauch und fast nackt

Sarah Engels wird bald zum zweiten Mal Mutter und ist darauf mächtig stolz. Nun zeigt sie sich auf Instagram gemeinsam mit ihrem Mann in verführerischer Pose. Da kommentierte auch der Ex.

Mit Neuigkeiten aus ihrem Privatleben hat Sarah Engels in den sozialen Medien noch nie gegeizt. Wenig verwunderlich also, dass sie mit der frohen Kunde ihrer Schwangerschaft nicht lange hinterm Berg hielt. Trotz regelmäßiger Updates dürften sich die 1,8 Millionen Follower der Sängerin angesichts des neuesten Bildes verwundert die Augen gerieben haben. Die werdende Mutter postete ein Motiv, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels sitzend auf dem Boden zeigt. Das Besondere an dem Bild: Engels posiert beinahe hüllenlos.