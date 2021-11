VOX widmet Helene Fischer dreistündige Doku

Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands: Mehr als 16 Millionen Tonträger verkaufte Helene Fischer in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten. Ihre Alben "Farbenspiel" und "Best of Helene Fischer" zählen zudem zu den meistverkauften Musikalben Deutschlands. Eine Dokumentation bei VOX wirft nun einen Blick zurück auf die Anfänge einer großen Karriere.

"Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" heißt der Titel der Sendung, die am Samstag, 11. Dezember, um 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen sein wird. Bei dem Format handelt es sich, laut Senderinformation. um die "bislang größte Dokumentation über Helene Fischer": In drei Stunden wird die Karriere der Schlagersängerin von Anfang an nacherzählt. Dabei werden ihre ersten Gehversuche als Musical-Nachwuchsdarstellerin ebenso berücksichtigt wie die ausverkauften Konzerte am bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere.