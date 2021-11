ZDF-Doku: Der Pfleger von Stepping Hill, der seine Patienten tötete

Victorino Chua wird wohl den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. 2015 wurde der Filipino zu einer Haftstrafe von mindestens 35 Jahren verurteilt, für ein Verbrechen, das Anfang der 2010er-Jahre für Aufsehen in Großbritannien und darüber hinaus gesorgt hatte: Chua hatte am Stepping Hill Hospital in Stockport nahe Manchester mindestens zwei Menschen getötet und vielen anderen schwere körperliche Schäden zugefügt. Dabei war es eigentlich sein Job, diesen Menschen zu helfen. Denn Victorino Chua war Krankenpfleger.