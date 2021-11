"Geh aufs Ganze!" Heute feiert der Zonk sein Comeback

Er ist wieder da: Vor 18 Jahren lief die letzte "Geh aufs Ganze!"-Folge mit Kultmoderator Jörg Draeger. Nun reaktiviert SAT.1 am Freitagabend die kultige Showreihe – zunächst angelegt auf drei Folgen – mit dem mehr oder weniger überzeugend charmanten Dauerquassler und selbsternanntem "Zockerkönig". Wie üblich geht es darum, in einer Gameshow-Anordnung attraktive Preise zu gewinnen – oder eben nur den legendären, zotteligen Plüsch-Trostpreis "Zonk". Hinweise darauf, ob sich hinter verschlossenen Türen Wertgegenstände oder nicht befinden, erhalten die Spielkandidaten wie üblich viele. Es kommt darauf an herauszufinden, welche die richtigen sind – und ob man Draeger trauen sollte.