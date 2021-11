Jens Spahn wird in US-Late-Night-Show von Seth Meyers verspottet

Mit seiner Aussage, in Deutschland sei bald jeder entweder geimpft, genesen oder gestorben hat es Jens Spahn nun auch zu zweifelhaftem Ruhm in den USA geschafft.

"Wahrscheinlich wird am Ende des Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein." Mit seiner Aussage zum erwarteten Fortgang der Corona-Pandemie schlug Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jüngst hohe Wellen. Dass sie bis nach Übersee reichen würden, hätte der CDU-Politiker aber vermutlich nicht für möglich gehalten. In den USA jedoch fand das unlängst auf der Bundespressekonferenz geäußerte Zitat Gehör – und sorgte für große Verwunderung. Late-Night-Moderator Seth Meyers war es in seiner Sendung eine Pointe wert.