Dexter-Star Michael C. Hall: "Wollte nicht einfach weitermachen wie bisher"

Als "Dexter" wurde Michael C. Hall weltberühmt. Nun schlüpft der 50-Jährige in "Dexter: New Blood" (montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf) endlich wieder in die Rolle des gleichnamigen Serienkillers.

Nach acht Staffeln als Hauptdarsteller der gefeierten US-Serie dürfte es für Hall ein Leichtes sein, sich wieder in das Krimi-Genre zu begeben. Ob sich der TV-Star in der Vergangenheit auch andere Crime-Serien zur Inspiration angesehen hat? Im Interview mit prisma erklärte Michael C. Hall: "Im Grunde schaue ich extrem wenig Fernsehen. Aber was mir bei jeglicher Art von Krimi-Serie extrem wichtig ist, ist, dass sich die Geschichte immer weiterentwickelt. Dasselbe gilt auch für die neue Staffel von 'Dexter'. Ich wollte nicht einfach nur weitermachen wie bisher. Ich wollte nicht so tun, als hätte sich für 'Dexter' all die Jahre nichts verändert, denn das wäre gelogen", sagt der Schauspieler.