"Succession"-Star Alan Ruck: Für die Musikschule ließ er fast das Casting sausen

Lachend verriet der 65-Jährige: "Ich wäre fast nicht zum Casting gegangen. Ich war kurz davor beruflich in Chicago, um gemeinsam mit Geena Davis für 'Der Exorzist' vor der Kamera zu stehen. Damals bin ich immer nur übers Wochenende nach Hause geflogen. Meine Frau war deshalb total am Ende, weil sie ebenfalls am Set einer TV-Show stand und nebenbei als Single-Mama funktionieren musste." Ruck erklärte weiter: "Als ich an einem Wochenende nach Hause kam, hat sie mich gebeten, mit unserem damals erst zweijährigen Sohn zu seiner Musikstunde zu fahren. Ich habe natürlich direkt zugesagt, doch dann kam ein Anruf meines Managers, der mir von dem Casting für 'Succession' erzählte."