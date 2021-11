Nico Hofmann erkrankte kurz vor Booster an Corona: "Verlauf war kritisch"

Mit einer Corona-Erkrankung ist nicht zu spaßen. Das zeigt nun einmal mehr der Fall von Nico Hofmann. In einem Gastbeitrag schilderte der Filmproduzent den Verlauf seiner Infektion und appellierte an die Solidarität der Deutschen.

Als Geschäftsführer der UFA ist Nico Hofmann einer der einflussreichsten Filmproduzenten Deutschlands. In den letzten Wochen musste die Arbeit allerdings ruhen. Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz infizierte sich der 61-Jährige mit dem Coronavirus. "Nun hat mich Corona vor drei Wochen selbst erwischt – vier Tage vor meinem Arzttermin für die Booster-Impfung", schrieb Hofmann in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung.

Gleichzeitig dachte er an all die Menschen, die in Krankenhäusern um das Wohlergehen der Patienten bemüht sind: "Das ganze Martyrium, dem sich Pflegepersonal und Ärzteschaft gemeinsam mit ihren Patienten permanent stellen müssen, wird in Umrissen spürbar." Umso widersprüchlicher seien oft politische Corona-Debatten. "Bittere Wahrheit auszusprechen sollte hier ein Grundpfeiler politischer Moral sein, davon ist im Moment wenig zu spüren", kritisierte Hofmann. Seine Covid-Infektion relativiere "all die absurden Diskussionen".