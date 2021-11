Westwall: Kritik zur neuen ZDF-Serie

Nein, diese Julia (Emma Bading) ist nicht die klassische Polizeischülerin aus einer ordnungsliebenden Mittelstands-Familie. Sie kommt auch nicht aus einer, in der schon mehrere Generationen zur Polizei gingen, wie in anderen Filmen und Serien gerne mal üblich. Julias Mutter ist schon lange weg, und ihr langhaariger, kiffender Vater (Karsten Antonio Mielke) sitzt schwerbehindert in seiner Hochhaus-Wohnung. Auch wenn die beiden ein gutes, ja fast kumpelhaftes Verhältnis haben – dass das Töchterlein ausgerechnet zu den Bullen will, findet der Vater schon etwas "strange". In der Kölner U-Bahn lernt die impulsive Polizistin in spe einen netten Typen kennen. Man trinkt ein Bier zusammen und tauscht Telefonnummern aus. Fortan wartet Julia gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Lydia (Lorna Ishema), die noch eine kleine Tochter hat, auf den Anruf des vielversprechenden Unbekannten. Dass Nick (Jannik Schümann) von rechten Verschwörern auf die junge Staatsdienerin in spe angesetzt wurde, ahnen die Frauen an dieser Stelle noch nicht.