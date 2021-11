Dschungelcamp 2022: Findet es doch nicht in Südafrika statt?

In ein paar Wochen sollte es eigentlich losgehen: Ab Anfang 2022 will RTL wieder ein gutes Dutzend B-Promis in sein berühmt-berüchtigtes Dschungelcamp schicken. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einreisebeschränkungen sollte allerdings nicht in Australien gedreht werden, sondern erstmals in Südafrika. Doch die Pandemie könnte auch diesen Plan zunichtemachen.