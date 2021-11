"Das Schweigen des Clans": Was passierte mit den Dresdner Juwelen?

Es war einer der spektakulärsten Kunstraube der letzten Jahrzehnte: Als im November 2019 mehrere Männer in das Dresdner Grüne Gewölbe einbrachen und mehrere Juwelen stahlen, machte die Tat weltweit Schlagzeilen. Entwendet wurden Kunstschätze mit einem Versicherungswert von rund 113 Millionen Euro. Mehrere Tatverdächtige – Mitglieder des arabischstämmigen Remmo-Clans – sitzen mittlerweile in Haft. Ein großer Ermittlungserfolg, möchte man meinen. Indes: Von der Beute fehlt noch immer jede Spur. Denn die mutmaßlichen Täter hüllen sich in ein Netz aus Schweiger.