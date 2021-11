Inga Lindström – Rosenblüten am Strand im ZDF: die Wunden der Vergangenheit

Eigentlich wollte die Stockholmer Krankenschwester Catrine (Nadine Menz) nach Nepal. Doch bei einem letzten Ausflug am Strand von Hillasund trifft sie in der Inga-Lindström-Folge "Rosenblüten am Strand" mit ihrer Mutter Ella (Susu Padotzke) auf den Geologen Pelle (Stefan Gorski), der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Doch zwischen beiden liegt ein schweres Schicksal. Pelles Vater hat einst durch einen Unfall seine Frau, Pelles Mutter, verloren. War Catrines Mutter daran schuld? Was hat sie vor ihrer Tochter so lange verheimlicht?